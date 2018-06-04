В цехах NASA нашли бактерии, способные питаться только спиртом

Космические аппараты, которые касаются поверхности других небесных тел и (или) приносят пробы вещества на Землю, собирают в чистых комнатах — специальных помещениях, куда, в теории, не должно проникнуть ни одно живое существо с земли, кроме людей в стерильных костюмах. Это делается в первую очередь для того, чтобы избежать нездоровых сенсаций, чтобы зонды не обнаружили земную органику в космосе, а ученые не заподозрили ее внеземное происхождение.

Однако, несмотря на строгий режим посещения и постоянную дезинфекцию, в этих чистых комнатах время от времени находят бактерии, археи и грибки; в конце марта культуру микроскопических грибков нашли в помещении для хранения метеоритов, а на этой неделе в журнале Astrobiology вышла статья профессора биохимии Калифорнийского университета Ракеша Могула (Rakesh Mogul) и его коллег с описанием микроорганизмов, найденных в комнатах, гда собирают межпланетные зонды.

Профессор Могул нашел объяснение факту выживания некоторых из этих микроорганизмов — бактерий рода Acinetobacter, представители которого чаще других обнаруживаются в стерильных помещениях NASA . Ученые собрали споры бактерий в помещениях, где собирали оборудование для орбитального аппарата Mars Odyssey и посадочного марсианского модуля Phoenix, получили культуру бактерий и обнаружили, что эти организмы отлично чувствуют себя в присутствии детергентов, которые используются для дезинфекции помещений; более того, бактерии питаются чистящими веществами, от которых должны погибать. Культуры Acinetobacter росли даже в условиях, когда единственным источником углерода для них был этиловый спирт, а количество кислорода и уровень радиации приближались к марсианским. Они также оказались способны питаться изопропиловым спиртом и чистящим средством Kleenol 30.

Могул и его коллеги отмечают, что теперь ученым нужно уделять еще больше внимания дезинфекции чистых комнат, в которых собирают аппараты для межпланетных миссий, и ввести ротацию чистящих средств, чтобы бактерии не успевали к ним адаптироваться.