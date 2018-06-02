Ученые выяснили, как микробы умудряются выживать в стерильных условиях космических аппаратов

Ракеш Могул, профессор биологической химии Калифорнийского политехнического университета в Помоне, стал ведущим автором работы, опубликованной в журнале Astrobiology, в которой ученые впервые объясняют причину загрязнения микробами стерильных условий космических аппаратов после очистки. В чистых комнатах NASA разрабатываются и внедряются различные меры планетарной защиты для минимизации биологического загрязнения космических аппаратов. Это необходимо, потому что загрязнение земными микроорганизмами может поставить под угрозу задачи обнаружения жизни на других планетах, предоставив ложноположительные результаты.

Однако, несмотря на продолжительные процедуры очистки, молекулярно-генетические анализы показывают, что в чистых комнатах все равно оказываются разнообразные микроорганизмы, микрофлора космического корабля, которая включает бактерий, архей и грибы, говорит Могул. Acinetobacter, род бактерий, входит в число доминирующих членов микрофлоры космических аппаратов.

Чтобы выяснить, как микрофлора космического аппарата выживает в условиях стерильных помещений, ученые проанализировали несколько штаммов Acinetobacter, которые были изначально обнаружены на Mars Odyssey и Phoenix.

Выяснилось, что в условиях, ограниченных питательными веществами, большинство испытуемых штаммов росли и биоразлагали чистящие средства, используемые во время сборки космических аппаратов. Работа показала, что эти культуры росли на этиловом спирте в качестве единственного источника углерода, демонстрируя устойчивость к окислительному стрессу. Это важно, потому что окислительный стресс связан с иссушающей и высоко радиационной средой, подобной марсианской.

Испытуемые штаммы также способны биоразлагать изопропиловый спирт и Kleenol 30, два других чистящих средства, которые обычно используются, причем эти продукты потенциально служат источниками энергии для микрофлоры.

«Мы обеспечиваем сообщество планетарной защиты базовым пониманием того, почему все эти микроорганизмы остаются в чистых комнатах», говорит Могул. «В чистые комнаты всегда что-то попадает, однако вопрос состоял в том, почему микробы остаются в этих комнатах и почему существует определенный набор микроорганизмов, которые чаще всего так делают».

Какой из этой работы можно сделать вывод? Для пущей планетарной защиты потребуется более строгая процедура очистки, а также создание новых чистящих реагентов, совместимых с космическим аппаратом, дабы не допустить распространение земных микробов «автостопом по галактике».