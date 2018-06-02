NASA отправит миссию для изучения гелиосферы в 2024 году

В Национальном управлении по аэронавтике и изучению космического пространства ( NASA ) определились с новой научной космической миссией. В 2024 году в космос отправится аппаи IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe, «зонд для картирования межзвездного пространства и детектирования ускоренных частиц»). Этот аппарат предназначен для изучения своеобразного «пузыря» — потока солнечного ветра, внутри которого по Галактике перемещается наша Солнечная система.

Миссия будет запущена в точку Лагранжа L1, расположенную между Землей и Солнцем, в полутора миллионах километров от Земли. Стоимость миссии оценивается в 492 миллиона долларов США.

Аппарат будет нести с собой 10 научных инструментов и будет «ловить» те частицы межзвездного ветра, которые пробиваются через пузырь гелиосферы, а также изучать образование в ней космических лучей.

Миссия IMAP станет пятой в так называемой «программе Солнечно-Земных миссий» (Solar Terrestrial Probes Program). Перед ним NASA отправляло в космос аппараты STEREO, которые изучали солнечно-земное взаимодействие, миссию MMS, которая изучала магнитное поле Земли, еще одну «солнечную» миссию Hinode (совместно с японским космическим агентством ) и аппарат TIMED, посвященный исследованию самых верхних слоев атмосферы Земли.

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