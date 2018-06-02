Ученые: искусственный нерв заставил двигаться тараканью ногу

Южнокорейские ученые создали уникальную технологию. По их мнению, новшество позволит создавать протезы, которые сами смогут «воспринимать» действительность «тактильно», как настоящие органы. Таким образом, искусственный электронный аналог нерва и, подсоединив его к ноге таракана, заставили ее двигаться. Об этом пишет Известия со ссылкой на издание Science. Искусственный нерв был создан с помощью датчиков давления, которые передают сигнал через осциллограф на специальный транзистор.

Напомним, что американские биологи из университета Пенсильвании обнаружили необычных паразитов, заставляющих своих носителей необычным способом умирать, пишет издание nation-news.ru.

Грибок Ophiосirdyceps распространяет вокруг себя споры, которые способны заражать муравьев. Эти насекомые под воздействием грибка превращаются в зомби, выполняя приказы некоего внутреннего «я».

Как заявили ученые, зомби-грибок Ophiосirdyceps поражает далеко не каждого муравья. Своих потенциальных жертв-насекомых он будто сканирует, выбирая из них лучших.

Суперспособность зомби-грибка позволяет ему убивать муравьев. Под его действием насекомые летом цепляются за листья, а при наступлении холодов умирают, оставаясь на месте и не делая ничего, чтобы спастись.