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В Китае запустили новый спутник наблюдения Земли
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В Китае запустили новый спутник наблюдения Земли 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
3 июня Китай запустил новый спутник наблюдения Гаофэнь-6, который будет главным образом использоваться для исследований сельскохозяйственных ресурсов и мониторинга стихийных бедствий.
Как пишет газета Жэньминь жибао он-лайн, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в Северо-Западном Китае, с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» («Великий поход-2D»).
При этом одновременно был запущен научный экспериментальный спутник под названием «Лоцзя-1».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские космонавты завершили учения по выживанию в пустыне.
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