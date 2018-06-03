В Китае запустили новый спутник наблюдения Земли

3 июня Китай запустил новый спутник наблюдения Гаофэнь-6, который будет главным образом использоваться для исследований сельскохозяйственных ресурсов и мониторинга стихийных бедствий.

Как пишет газета Жэньминь жибао он-лайн, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в Северо-Западном Китае, с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» («Великий поход-2D»).

При этом одновременно был запущен научный экспериментальный спутник под названием «Лоцзя-1».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские космонавты завершили учения по выживанию в пустыне.

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