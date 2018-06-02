Китай запустил новый спутник наблюдения Земли

Цзюцюань, 2 июня / Синьхуа / — В субботу Китай запустил новый спутник наблюдения Гаофэнь-6, который будет главным образом использоваться для исследований сельскохозяйственных ресурсов и мониторинга стихийных бедствий.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/ с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» /"Великий поход-2D"/ в 12:13 по пекинскому времени. Научный экспериментальный спутник под названием «Лоцзя-1» был запущен в космос в то же время.

Это 276-й по счету запуск ракет-носителей серии «Чанчжэн». -0-