Ещё
Китай запустил новый спутник наблюдения Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай запустил новый спутник наблюдения Земли 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Цзюцюань, 2 июня /Синьхуа/ — В субботу Китай запустил новый спутник наблюдения Гаофэнь-6, который будет главным образом использоваться для исследований сельскохозяйственных ресурсов и мониторинга стихийных бедствий.
Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/ с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» /"Великий поход-2D"/ в 12:13 по пекинскому времени. Научный экспериментальный спутник под названием «Лоцзя-1» был запущен в космос в то же время.
Это 276-й по счету запуск ракет-носителей серии «Чанчжэн». -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китайские астрономы освоили "первичные данные" для прогнозирования солнечных вспышек ЮНЕСКО будет поддерживать участие грузинских ученых и студентов в различных программах В Китае изобрели новый материал, способный очищать воду под воздействием света
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотят закрыть границу — пожалуйста»145
Климкин опозорил Украину312
Путин похвастался своим «Кортежем» перед принцем133
В США власти разругались из-за ударов по Сирии36
Мэй жестоко разочаровалась в США90
Видео
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение