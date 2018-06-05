Китай успешно вывел в космос метеорологический спутник

ПЕКИН, 5 июня. / ТАСС /. Китай во вторник успешно вывел в космическое пространство метеорологический спутник Fengyun-2H.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ракета-носитель «Чанчжэн-3A» с этим космическим аппаратом на борту стартовала с космодрома Сичан (провинция Сычуань). Запуск состоялся в 21:07 по местному времени (16:07 мск).

"Этот аппарат станет последним спутником серии Fengyun-2H. В будущем он позволит предоставлять стабильные и надежные метеорологические данные для нашей страны и расположенным близ нее государствам-участникам инициативы «Один пояс, один путь», — указывается в сообщении.