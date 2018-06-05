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Китай успешно вывел в космос метеорологический спутник
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Китай успешно вывел в космос метеорологический спутник 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Китай во вторник успешно вывел в космическое пространство метеорологический спутник Fengyun-2H.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Ракета-носитель «Чанчжэн-3A» с этим космическим аппаратом на борту стартовала с космодрома Сичан (провинция Сычуань). Запуск состоялся в 21:07 по местному времени (16:07 мск).
"Этот аппарат станет последним спутником серии Fengyun-2H. В будущем он позволит предоставлять стабильные и надежные метеорологические данные для нашей страны и расположенным близ нее государствам-участникам инициативы «Один пояс, один путь», — указывается в сообщении.
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