СМИ: Китай запустил спутник наблюдения за поверхностью Земли

ПЕКИН, 2 июня. / ТАСС /. Китай в субботу запустил спутник дистанционного наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа».

В 12:13 по местному времени (07:13 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-запад КНР) был осуществлен успешный запуск ракетоносителя «Чанчжэн-2», отмечает Синьхуа . Ракета вывела на орбиту спутник «Gaofen-6». Он будет использоваться китайскими учеными для наблюдения за земной поверхностью, сельскохозяйственных исследований, а также мониторинга стихийных бедствий.

Вместе со спутником «Gaofen-6» в космос был запущен научный экспериментальный аппарат «Лоцзя-1».

Данный успешный запуск стал 276-м с использованием ракетоносителя «Чанчжэн».