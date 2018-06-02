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Китай запустил спутник наблюдения за Землей
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СМИ: Китай запустил спутник наблюдения за поверхностью Земли 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Китай в субботу запустил спутник дистанционного наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщило информационное агентство "Синьхуа".
В 12:13 по местному времени (07:13 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-запад КНР) был осуществлен успешный запуск ракетоносителя "Чанчжэн-2", отмечает Синьхуа. Ракета вывела на орбиту спутник "Gaofen-6". Он будет использоваться китайскими учеными для наблюдения за земной поверхностью, сельскохозяйственных исследований, а также мониторинга стихийных бедствий.
Вместе со спутником "Gaofen-6" в космос был запущен научный экспериментальный аппарат "Лоцзя-1".
Данный успешный запуск стал 276-м с использованием ракетоносителя "Чанчжэн".
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