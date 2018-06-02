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Внутри древнеегипетской мумии «сокола» обнаружено тело ребенка
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Внутри древнеегипетской мумии «сокола» обнаружено тело ребенка 

Свободная пресса 26 минут назад
Загадочная мумия «сокола» возрастом в две тысячи лет, найденная в начале XX века в Египте, скрывает в себе не тело птицы, а мертворожденного мальчика. Как сообщают ученые, ребенок был рожден с патологией, у него отсутствовал мозг.
"Рождение и смерть подобного ребенка было страшной трагедией для его семьи. Возможно, его странный внешний вид побудил родителей этого мальчика или каких-то других людей мумифицировать его и превратить в талисман", — цитирует одного из ученых РИА Новости.
Долгое время в «птичьем» происхождении находки никто не сомневался, однако два года назад ситуация поменялась, когда сотрудники начали сканировать все мумии, хранившиеся в их запасниках.
Ранее «СП» писала, что научные сотрудники из Стэнфордского университета нашли причину резкого снижения численности мужчин, которые проживали на территории Старого Света 5−7 тысяч лет назад.
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