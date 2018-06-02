Специалисты заставили двигаться тараканью ногу при помощи искусственного нерва

Ученые хотят разработать протезы, которые помогут людям ощущать предметы.

Научные эксперты при помощи технологий разработали аналог афферентного нерва. Свое устройство специалисты протестировали на ноге насекомого — таракана.

В рамках эксперимента сотрудники Сеульского университета ( Южная Корея ) сделали устройство, которое способно получать сигнал от тактильного контакта. На конце заменителя нерва установлены датчики давления с двумя электродами.

Так, данный девайс, как показали наблюдения, вычислял силу давления, в результате чего увеличивалось давление и снижалось электрическое сопротивление.

Благодаря разработке ученые смогли заставить двигаться ногу таракана, пишет Science Magazine.

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