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Специалисты заставили двигаться тараканью ногу при помощи искусственного нерва
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Специалисты заставили двигаться тараканью ногу при помощи искусственного нерва 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые хотят разработать протезы, которые помогут людям ощущать предметы.
Научные эксперты при помощи технологий разработали аналог афферентного нерва. Свое устройство специалисты протестировали на ноге насекомого — таракана.
В рамках эксперимента сотрудники Сеульского университета (Южная Корея) сделали устройство, которое способно получать сигнал от тактильного контакта. На конце заменителя нерва установлены датчики давления с двумя электродами.
Так, данный девайс, как показали наблюдения, вычислял силу давления, в результате чего увеличивалось давление и снижалось электрическое сопротивление.
Благодаря разработке ученые смогли заставить двигаться ногу таракана, пишет Science Magazine.
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