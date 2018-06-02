Ученые разрабатывают новый язык для общения с инопланетянами

Международная группа астрономов в ближайшие годы будет заниматься разработкой первого в мире универсального языка для общения с инопланетянами, сообщил научный портал Space Daily.

По мнению ученых-лингвистов из проекта SETI, разработанный ими «межгалактический» язык, позволит пришельцам быстрее адаптироваться к среде, если они высадятся на нашей планете.

Именно астрономы из SETI последние полвека пытаются установить контакт с внеземными цивилизациями. В сотрудничестве с NASA они займутся разработкой универсального языка и потратят на это, возможно, около 20 лет.

После того, как они завершат работу, они вновь с помощью мощных передатчиков отправят в космос сообщения для пришельцев.

Ранее «360» писал про новое исследование ученых, согласно которому рожать на Марсе будет крайне тяжело, но возможно. Только итогом инопланетного зачатия может стать возникновение новой расы мутантов.