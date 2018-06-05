Уникальный материал заставит зубную эмаль регенерировать

Зубная эмаль является самой твёрдой тканью организма человека. Именно она, благодаря своей высокоорганизованной структуре, сдерживает натиск кислотосодержащих продуктов, экстремальных температур и силового воздействии при кусании и жевании. Но есть одна проблема — эмаль всё же не вечна и процессы её разрушения приводят в конце концов к болям и потере зубов. По существующим данным, сталкивается с этим около половины населения Земли.

Словом, поиск способов восстановления эмали — это одна из первоочередных задач современной стоматологии, которая до сих пор не решена окончательно. В новом исследовании международная команда специалистов во главе с Альваро Мата (Alvaro Mata) и Шерифом Эльшаркави (Sherif Elsharkawy) из Лондонского университета королевы Марии разработали новый способ выращивания высокоорганизованных минерализованных материалов, которые могут обладать такими же выдающимися физическими свойствами, как природная зубная эмаль.

Как сообщается в статье, опубликованной учёными в издании Nature Communications, в основе метода лежит использование определённого рекомбинантного эластиноподобного биополимера. Он способен инициировать и направлять рост нанокристаллов апатита подобно тому, как это происходит при развитии эмали в организме человека. При этом удлинённые нанокристаллы организуются в микроскопические призмы, которые затем объединяются для заполнения макроскопических полостей.

"Это невероятно интересно, потому что простота и универсальность этой платформы [для] процесса минерализации открывает новые возможности для лечения и регенерации тканей зубов, — рассказывает доктор Эльшаркави в пресс-релизе университета. — Например, мы могли бы разработать кислотостойкие бинты, которые будут проникать в открытые дентинные канальцы, минерализовать и защищать их при лечении гиперчувствительности дентина".

Авторы работы также отмечают, что кроме заболеваний дентина, с помощью их методики контролируемой минерализации можно будет бороться с проблемами чувствительности и разрушения зубов. Более того, техника обещает быть не менее эффективной и при лечении костной ткани.

Словом, вполне вероятно, что новый виток развития в ближайшем будущем ожидает не только стоматологию, но и регенеративную медицину в целом. Также учёные надеются, что их исследование даст более полное представление о роли белка в развитии твёрдых тканей и проблемах, связанных с неправильной его выработкой.

Кстати, недавно «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали об эволюционном происхождении зубов.