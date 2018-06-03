Учёные изобрели искусственную зубную эмаль

Специалисты разработали материал, который способен восстановить зубную эмаль. При этом зубам больше не будут страшны экстремальные температуры, кислотная пища и нипитки.

Результаты изобретения опубликованы в Nature Communications. Новый материал также препятствует гниению зубов. К сожалению, учёные до сих пор не могут восстановить настоящую разрушенную эмаль. Но он рассчитывают, что это открытие в дальнейшем поможет научиться регенерировать зубную эмаль человека.

Специалисты убеждены, что секрет восстановления эмали кроется в использовании белков.