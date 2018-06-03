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Учёные изобрели искусственную зубную эмаль
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Учёные изобрели искусственную зубную эмаль 

News.ru 58 минут назад
Фото: N+1
Специалисты разработали материал, который способен восстановить зубную эмаль. При этом зубам больше не будут страшны экстремальные температуры, кислотная пища и нипитки.
Результаты изобретения опубликованы в Nature Communications. Новый материал также препятствует гниению зубов. К сожалению, учёные до сих пор не могут восстановить настоящую разрушенную эмаль. Но он рассчитывают, что это открытие в дальнейшем поможет научиться регенерировать зубную эмаль человека.
Специалисты убеждены, что секрет восстановления эмали кроется в использовании белков.
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