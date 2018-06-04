Разрушенную зубную эмаль теперь можно восстанавливать

Испании, С разрушения эмали начинается разрушение всего зуба, но ученые нашли способ «чинить» поврежденную эмаль, доводя ее до состояния целостного покрова. Даже на сложных участках, где зубная эмаль серьезно разрушена, ее можно заново восстановить, заявили авторы новой работы на страницах Nature Communications. Научные специалисты из Лондонского университета королевы Марии в сотрудничестве с химиками из Японии Италии разработали уникальный состав, который позволяет синтезировать аналог зубной эмали. Этот метод, как ожидается, станет основой для процедур по восстановлению поврежденных участков зубов независимо от значительности повреждений. Идеей ученых было задействовать для разработки инновационного материала белок, активизирующий рост кристаллов, которые при своем разрастании образовывали субстанцию, схожую с зубной эмалью. Данная технология позволяет выращивать пленку или мембрану с разными параметрами твердости и прочности — этот материал вполне способен стать новой эмалью для поврежденных зубов с учетом их плотности.

«Новый материал близок к зубной эмали за счет кристаллизации эластиноподобных рекомбинамеров, в которых повторяется последовательность валин-пролин-глицин-аминокислота-глицин. В процессе кристализации фторапатита вокруг поврежденной области формируется структура с радиусом в несколько миллиметров», — рассказали авторы данной новации.

Созданная ими искусственная ткань, способная заменять собой поврежденную зубную эмаль, успешно прошла испытания — она выдержала «пытку» высокой температурой, а также воздействием кислой пищи и напитков. Использование данного ноу-хау, по мнению разработчиков, позволит спасать даже гниющие зубы. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был обнаружен компонент зубных паст, который может способствовать появлению рака кишечника.