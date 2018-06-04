Найден эффективный способ восстановить зубную эмаль

Международная группа ученых создала материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Новая разработка показала устойчивость к кислой пище, напиткам и прочим негативным воздействиям.

Традиционно считалось, что разрушенную эмаль восстановить невозможно, поэтому многие люди были вынуждены удалять зубы. Теперь передовые технологии позволили медикам разработать новый прочный материал.

По структуре и свойствам ткань похожа на природную зубную эмаль. Основой для разработки стал белок, который вызывает рост кристаллов, передает журнал Nature Communications.

Исследователи убеждены, что новое вещество может противостоять кислой пище, напиткам, а также перепадам температуры из-за очень горячей и холодной пищи. Более того, ткань поможет сохранить зубы в хорошем состоянии долгие годы.

Ученые признались, что эксперимент был долгим и крайне сложным, так как во время формирования материала нужно точно рассчитать количество веществ для каждого этапа развития. Если белка будет меньше нормы, ткань получится непрочной, а если больше, то ее сложно будет исправить в случае необходимости.

Кроме того, эксперты посчитали не лишним напомнить, как часто нужно чистить зубы. Они рассказали, что необходимо проводить процедуру не менее двух раз в день — с утра после завтрака и вечером перед сном. Стоматологи настаивают на трехминутной продолжительности чистки зубной щеткой.

Многие медики советуют несколько раз в год проводить профессиональную чистку полости рта у стоматолога. Специалист поможет избавиться от зубного камня и цветного налета.