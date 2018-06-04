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Найден эффективный способ восстановить зубную эмаль
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Сахалинцы захотели "крымского счастья"

Найден эффективный способ восстановить зубную эмаль 

Дни.ру 26 минут назад
Фото: Дни.ру
Международная группа ученых создала материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Новая разработка показала устойчивость к кислой пище, напиткам и прочим негативным воздействиям.
Традиционно считалось, что разрушенную эмаль восстановить невозможно, поэтому многие люди были вынуждены удалять зубы. Теперь передовые технологии позволили медикам разработать новый прочный материал.
По структуре и свойствам ткань похожа на природную зубную эмаль. Основой для разработки стал белок, который вызывает рост кристаллов, передает журнал Nature Communications.
Исследователи убеждены, что новое вещество может противостоять кислой пище, напиткам, а также перепадам температуры из-за очень горячей и холодной пищи. Более того, ткань поможет сохранить зубы в хорошем состоянии долгие годы.
Ученые признались, что эксперимент был долгим и крайне сложным, так как во время формирования материала нужно точно рассчитать количество веществ для каждого этапа развития. Если белка будет меньше нормы, ткань получится непрочной, а если больше, то ее сложно будет исправить в случае необходимости.
Кроме того, эксперты посчитали не лишним напомнить, как часто нужно чистить зубы. Они рассказали, что необходимо проводить процедуру не менее двух раз в день — с утра после завтрака и вечером перед сном. Стоматологи настаивают на трехминутной продолжительности чистки зубной щеткой.
Многие медики советуют несколько раз в год проводить профессиональную чистку полости рта у стоматолога. Специалист поможет избавиться от зубного камня и цветного налета.
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