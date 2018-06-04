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Британские ученые совершили прорыв в восстановлении зубной эмали
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Британские ученые совершили прорыв в восстановлении зубной эмали 

Свободная пресса 36 минут назад
Фото: В-курсе.ру
Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии нашли средство восстановления зубной эмали.
Как сообщает «ФАН» со ссылкой на журнал Nature Communications, новое вещество способствует регенерации твердых тканей.
Ранее считалось, что зубная эмаль не восстанавливается, однако британские ученые доказали обратное. Новый материал по своей структуре и свойствам аналогичен зубной эмали. Благодаря новому веществу зубная эмаль десятилетиями остается в отличном состоянии.
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