В Бельгии появилось вращающиеся облако, которое напугало людей 

Около недели назад в Бельгии произошло таинственное событие в небе, которое не на шутку напугало местных жителей. Облако было похоже на водоворот и ничего подобного местные жители раньше не видели. Учёные решили дать свою оценку происходящему явлению. С их слов ничего мистического не произошло и причина загадочного облака кроется в области с низким давлением и в результате этого облако начало вращаться. Уфологи в свою очередь считают, что здесь нет ничего научного и облако появилось в результате действий пришельцев с других планет. Однозначно сказать, что же это было на самом деле сложно и остаётся только быть сторонником версий, которые уже выдвинули учёные и уфологи, либо придумать свою версию произошедшего.