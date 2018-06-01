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В Бельгии появилось вращающиеся облако, которое напугало людей
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В Бельгии появилось вращающиеся облако, которое напугало людей 

13 Новостей.ru 41 минуту назад
Фото: 13 Новостей.ru
Около недели назад в Бельгии произошло таинственное событие в небе, которое не на шутку напугало местных жителей. Облако было похоже на водоворот и ничего подобного местные жители раньше не видели. Учёные решили дать свою оценку происходящему явлению. С их слов ничего мистического не произошло и причина загадочного облака кроется в области с низким давлением и в результате этого облако начало вращаться. Уфологи в свою очередь считают, что здесь нет ничего научного и облако появилось в результате действий пришельцев с других планет. Однозначно сказать, что же это было на самом деле сложно и остаётся только быть сторонником версий, которые уже выдвинули учёные и уфологи, либо придумать свою версию произошедшего.
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