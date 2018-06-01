Внутри мумии птицы оказался мертворожденный младенец без мозга

Ученые исследовали миниатюрную древнеегипетскую мумию возрастом 2100 лет, покрытую снаружи изображениями сокола. Долгое время считалось, что внутри находятся останки птицы, но на самом деле там оказался мертворожденный эмбрион человека со значительными аномалиями развития. Подробности об исследовании сообщаются в пресс-релизе на сайте канадского Университета Западного Онтарио, о работе ученые рассказали на Мировом конгрессе по исследованию мумий.

Необычная мумия под номером EA 493В хранится в британском Мейдстоун музее. Ее описание гласит: «мумифицированный сокол, птолемеевский период». Наружные покровы мумии украшены золоченой росписью в виде сокола, а иероглифы на них упоминают Гора — древнеегипетского бога с головой этой птицы. Ученые долгое время неправильно предполагали, что внутри находится именно птица, ведь в Древнем Египте часто мумифицировали животных. Компьютерная томография, проведенная учеными из Университета Западного Онтарио, позволила выяснить истинное содержание мумии без вскрытия. Оказалось, что внутри находится мертворожденный человеческий младенец, появившийся на свет между 23 и 28 неделями беременности, с нарушениями развития позвоночника и черепа.

Работники музея сканировали эту мумию в 2016 году и обнаружили на снимке скрещенные на груди руки, что явно опровергало гипотезу о ястребе. Однако тогда они предположили, что это мумифицированная обезьяна, поскольку разрешение сканирующего прибора не позволяло сделать однозначных выводов. Канадские же ученые для нового исследования собрали коллег из разных дисциплин. «С помощью сканирования мумии плода с наилучшим когда-либо сделанным разрешением, мы смогли выяснить, что данный индивид был выраженным анэнцефалом, — говорит ведущий автор работы Эндрю Нельсон. — Он родился мертвым, в таких ситуациях плод не переживает роды. Весь верх черепа не сформирован, дуги позвонков не замыкаются, ушные кости находятся на затылке».

Этот экспонат стал восьмым настолько хорошо сохранившимся образцом мумифицированного человеческого плода и вторым плодом с анэнцефалией, при том, что впервые подобный случай был описан почти 200 лет назад — в 1826 году. Это нарушение развития зачатка центральной нервной системы — нервной трубки — связано с недостатком фолиевой кислоты в диете матери во время беременности. Авторы считают, что семья по каким-то причинам по-особенному отнеслась к данному эмбриону, так как обычно в Древнем Египте их хоронили под домами, а не мумифицировали. Однако по-прежнему остается непонятным, почему мумию снаружи покрыли изображениями сокола.

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