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Три уникальных планетохода для суровых миров
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Три уникальных планетохода для суровых миров 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Все слышали об американских марсоходах «Кьюриосити» и «Оппортьюнити». Они дали человечеству бесценные данные о Красной планете, застававшие во многом переосмыслить все то, что мы о ней знали.
Однако ни США, ни Европа, ни Китай не намерены останавливаться на достигнутом. Каждые несколько лет NASA организовывает конкурс инновационных разработок NIAC (NASA Institute of Advance Concepts). В рамках него эксперты могут воплотить в жизнь свои самые смелые идеи, направленные на изучение космоса и планет нашей системы.
Не стоит забывать, что у всех спутников и планет — свои уникальные условия. Это требует принципиально разных подходов к проектированию космических аппаратов.
Например, предназначенный для исследования Титана Super Ball Bot похож не на привычный луноход или марсоход, а на своего рода перекати-поле. По сути, он представляет собой прутья, связанные друг с другом тонкими тросами. И это далеко не самая странная из таких идей.
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