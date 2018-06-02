Искусственный интеллект может заставить таракана двигать ногами

Ученые заставили ногу таракана двигаться при помощи искусственного электронного аналога афферентного нерва. Они присоединили его к ноге и имитировали сигналы от настоящих нервов насекомого. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Исследователи из Сеульского университета сделали устройство с тремя электронными аналогами настоящих объектов: механорецепторов, нервного волокна и синапса. Первое регистрирует давление на кожу, второе собирает сигналы с рецепторов и преобразует их в потенциал действия, а третье превращает их в постсинаптический потенциал, который можно использовать для взаимодействия с эфферентными нервами и управления мышцами.

Система, как утверждают специалисты, может не только определять прикосновение, но и направление его движения. Кроме того, датчики могут определять символы алфавита Брайля. Если устройство присоединить к ноге таракана, то мышцы начинают сокращаться.

Стоит отметить, что тараканы очень живучи. Это обусловлено генетически. Некоторые гены отвечают за способность насекомого восстанавливать утраченные конечности.

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