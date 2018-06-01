Ещё
В НАСА решили искать внеземную жизнь в океане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАСА решили искать внеземную жизнь в океане 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В течение 2018 года специалисты НАСА будут исследовать дно океана недалеко от Гавайских островов в поисках внеземной жизни.
НАСА будет искать внеземную жизнь на глубине более 1 тыс. метров недалеко от побережья Большого Гавайского острова. Здесь расположен Лоихи — действующий подводный вулкан, и проходят теплые вулканические источники. Проект называется SUBSEA, исследование будет проводиться на судне «Наутилус», сообщает «Ридус».
Отмечается, что основой проекта стали полученные космическими аппаратами данные о том, что подо льдами спутников Сатурна и Юпитера могут находиться жидкие океаны. Изучив шлейфы воды на поверхности одного из спутников, ученые решили, что в таких условиях, предположительно, могут зарождаться живые организмы — вода во взаимодействии с породами на дне может произвести химические реакции, обеспечивающие микробный метаболизм.
Считается, что выбранное для исследований место является аналогом океанских миров Солнечной системы.
Ранее ученые уже исследовали дно океана, но их внимание было сосредоточено на местах схождения тектонических плит.
«Даже если ничего не выйдет, мы все равно получим ценную информацию, которая поможет в будущем для развития обеих сфер», — считают авторы проекта.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Озвучена стоимость создания ракеты-носителя «Союз-5» В РАН опровергли данные о письме Путину по поводу создания Миннауки Выбрано название новой «легкой» ракеты от Центра Хруничева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая211
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии82
На Крымском мосту произошло первое ЧП168
Путина спросили о пенсионном возрасте302
У россиян отбирают сберкнижки8
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
00:41
У россиян отбирают сберкнижки
Личный счет Статьи
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:50
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии
Ближний Восток Армия
01:16
«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах
Происшествия
03:19
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение