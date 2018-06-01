В НАСА решили искать внеземную жизнь в океане

В течение 2018 года специалисты НАСА будут исследовать дно океана недалеко от Гавайских островов в поисках внеземной жизни.

НАСА будет искать внеземную жизнь на глубине более 1 тыс. метров недалеко от побережья Большого Гавайского острова. Здесь расположен Лоихи — действующий подводный вулкан, и проходят теплые вулканические источники. Проект называется SUBSEA, исследование будет проводиться на судне «Наутилус», сообщает «Ридус»

Отмечается, что основой проекта стали полученные космическими аппаратами данные о том, что подо льдами спутников Сатурна и Юпитера могут находиться жидкие океаны. Изучив шлейфы воды на поверхности одного из спутников, ученые решили, что в таких условиях, предположительно, могут зарождаться живые организмы — вода во взаимодействии с породами на дне может произвести химические реакции, обеспечивающие микробный метаболизм.

Считается, что выбранное для исследований место является аналогом океанских миров Солнечной системы.

Ранее ученые уже исследовали дно океана, но их внимание было сосредоточено на местах схождения тектонических плит.

«Даже если ничего не выйдет, мы все равно получим ценную информацию, которая поможет в будущем для развития обеих сфер», — считают авторы проекта.