Во Франции изобрели дрон, который может менять свою форму

Французские инженеры из Национального центра научных исследований создали квадрокоптер, который может изменять свою форму во время полета и выстраивать все роторы в одну линию. За счет этого его ширина уменьшается почти в два раза, а это позволяет пролетать через узкие проемы, сообщает телеканал «360».

Дрон меняет свою конструкцию всего за 0,3 секунды. Для этого устройства написано специальное программное обеспечение. Оно готовит коптер к складыванию, обеспечивает ему минимальное отклонение от траектории во время пролета препятствия, и восстанавливает его функционирование после этого.

Во время испытаний, аппарат смог пролететь сквозь узкое препятствие со скоростью 2,5 метра в секунду. При этом максимальный поворот составил 15 градусов.

Пока положение беспилотника относительно препятствия определяется системой захвата движений, состоящей из 17 камер в помещении и маркеров на дроне, а также инерциальными датчиками. Но специалисты установили на беспилотник камеру, снимающую с частотой 120 кадров в секунду. Они планируют использовать ее в будущем для автономного определения подлета к узкому проему.