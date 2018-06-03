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Во Франции изобрели дрон, который может менять свою форму
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Во Франции изобрели дрон, который может менять свою форму 

Газета.Ru 1 час назад
Французские инженеры из Национального центра научных исследований создали квадрокоптер, который может изменять свою форму во время полета и выстраивать все роторы в одну линию. За счет этого его ширина уменьшается почти в два раза, а это позволяет пролетать через узкие проемы, сообщает телеканал «360».
Дрон меняет свою конструкцию всего за 0,3 секунды. Для этого устройства написано специальное программное обеспечение. Оно готовит коптер к складыванию, обеспечивает ему минимальное отклонение от траектории во время пролета препятствия, и восстанавливает его функционирование после этого.
Во время испытаний, аппарат смог пролететь сквозь узкое препятствие со скоростью 2,5 метра в секунду. При этом максимальный поворот составил 15 градусов.
Пока положение беспилотника относительно препятствия определяется системой захвата движений, состоящей из 17 камер в помещении и маркеров на дроне, а также инерциальными датчиками. Но специалисты установили на беспилотник камеру, снимающую с частотой 120 кадров в секунду. Они планируют использовать ее в будущем для автономного определения подлета к узкому проему.
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