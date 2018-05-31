Ещё
Американские астронавты на год утратят возможность командовать МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские астронавты на год утратят возможность командовать МКС 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Астронавты НАСА более чем на год утратят возможность командовать МКС, сообщил источник на Байконуре.
«Американский астронавт Эндрю Фейстел примет командование станцией в июне. Затем в октябре он передаст полномочия командира МКС немецкому астронавту Александру Герсту. На этом командование американцев на МКС прекратится как минимум на год-полтора», — цитирует источника «Интерфакс».
Также отмечается, что в декабре Александр Герст в свою очередь передаст командование МКС россиянину Алексею Овчинину, который в апреле 2019 года передаст пост командира другому россиянину Олегу Кононенко. Последний в июле 2019 года передаст полномочия российскому коллеге Олегу Скрипочке.
В октябре 2019 года, вслед за россиянами, командиром МКС станет итальянский астронавт Лука Пармитано.
Американские астронавты, по словам источника на Байконуре, смогут вернуть себе пост командира МКС не ранее 2020 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Озвучена стоимость создания ракеты-носителя «Союз-5» В США усомнились в официальном числе жертв урагана «Мария» Российские наноспутники решено запустить на нехарактерную орбиту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая211
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии82
На Крымском мосту произошло первое ЧП168
Путина спросили о пенсионном возрасте302
У россиян отбирают сберкнижки8
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
00:41
У россиян отбирают сберкнижки
Личный счет Статьи
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:50
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии
Ближний Восток Армия
01:16
«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах
Происшествия
03:19
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение