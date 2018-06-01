В Севастополе внедрят программу наставничества ученых над молодежью в рамках грантов РФФИ

СЕВАСТОПОЛЬ , 1 июня. / ТАСС /. Севастополь и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) будут совместно реализовывать программу «Наставник». Она предполагает грантовую поддержку проектам, при работе над которыми опытные ученые будут курировать молодежь, чтобы вырастить новые научные кадры. Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве между правительством Севастополя и РФФИ от 2014 года подписали в пятницу в Севастополе.

"Поддержка молодежи — это самое главное, чему посвящена наша сегодняшняя встреча, … впервые мы с вами подписываем дополнительное соглашение по программе, которую мы назвали «Наставник», впервые в практике фонда, мы благодаря вашей быстрой поддержке сформировали программу, в которой ведущие ученые по условиям конкурса должны выбрать небольшую группу молодых людей и вырастить из них ученых", — сказал перед подписанием соглашения председатель совета РФФИ Владислав Панченко

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин говорил о развитии в России системы наставничества, и в этом смысле Севастополь будет первым регионом, где РФФИ начнет реализовывать программу научного наставничества.

Как пояснил Панченко журналистам после подписания допсоглашения, суть программы заключается в том, чтобы отобрать научные проекты, представленные на конкурс, для работы над которыми будет создаваться коллектив, где опытные ученые будут курировать талантливую молодежь. Причем в этих конкурсах смогут участвовать не только студенты и аспиранты вузов, но и старшие школьники. Грантовая поддержка может составлять от 2 до 3 млн рублей. По оценкам Фонда, в Севастополе уже существует порядка 10 проектов, которые могут быть заявлены на конкурс в рамках этой новой программы.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников после подписания дополнительного соглашения отметил, что в РФ в последнее время развивается много форм грантовой поддержки. «Новая программа фонда, наверное, приведет к 10-15 проектам, которые будут поддержаны в Севастополе», — добавил он.

В мае 2014 года правительство Севастополя и РФФИ подписали соглашение о проведении региональных конкурсов фундаментальных научных исследований. На сегодняшний день РФФИ уже оказал поддержку 24 молодежным проектам в Севастополе. В частности, это проекты Севастопольского госуниверситета, Морского гидрофизического института РАН , Института морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского и других. В этом году при поддержке Фонда в Севастопольском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова пройдет первая Всероссийская конференция студентов и школьников, посвященная морским исследованиям.

О РФФИ

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) создали в 1992 году указом президента РФ по инициативе крупнейших ученых страны. Основная цель работы Фонда — поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе, направленная на построение новых отношений между учеными и государством.

С РФФИ взаимодействуют ученые из более чем 4 тыс. организаций России. При определяющем содействии Фонда проведено свыше 15 тыс. научных конференций и семинаров в России. За счет грантов РФФИ более 20 тыс. ученых России выезжали за рубеж. В настоящее время Фонд осуществляет 13 видов конкурсов и конкурсных программ поддержки ученых, в том числе и международные, и региональные — практически со всеми субъектами РФ.