Зонд Dawn выйдет на финальную орбиту вокруг Цереры

Космический аппарат Dawn, запущенный в 2007 году NASA , работает на орбите карликовой планеты Церера, находящейся в поясе астероидов. Теперь же, как передает The Verge, зонд готов вплотную приблизиться к изучаемому объекту — в июне он должен выйти на финальную орбиту и тем самым стать в 10 раз ближе к поверхности Цереры. Аппарат соберет новые, более точные данные, находясь на новой орбите, прежде чем у него закончится топливо — где-то этой осенью.

Таким образом, Dawn уже близок к завершению своей длительной миссии. Сначала он в течение нескольких лет путешествовал к поясу астероидов между Марсом и Юпитером и сделал первую фотографию астероида Веста в 2011 году. После нахождения на орбите Весты на протяжении года зонд отправился к Церере и вышел на орбиту карликовой планеты в марте 2015 года. Исследователи рассчитывали затем расширить миссию аппарата и отправить его на изучение астероида Адеона, однако NASA приняло решение оставить Dawn на прежней позиции и продолжить исследование Цереры.

В ходе финальной части миссии зонд будет находиться от карликовой планеты менее чем в 50 километрах, пишет NASA. На таком близком расстоянии он сумеет просканировать поверхности объекта с очень высоким разрешением, что необходимо для понимания состава планеты. На борту Dawn находится инструмент, детектирующий нейтроны и гамма-излучение со стороны ее поверхности. Эти частицы помогут ученым определить типы элементов, содержащихся в Церере, и то, как планета эволюционировала с течением времени.

Исследователи сумели рассчитать удачную орбиту для Dawn, на которой, как предполагается, он сможет находиться до 50 лет. Однако связь с Землей он поддерживать будет отнюдь не так долго: у аппарата кончится топливо и он не сможет обратить свои солнечные панели по направлению к Солнцу — таким образом, он отключится. Что будет затем, после 50 лет, с зондом, пока неясно: по предположению исследователей, он может остаться на орбите Цереры в качестве постоянного спутника.