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В Кракове нашли останки более 1,6 тысячи человек, живших 600 лет назад
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В Кракове нашли останки более 1,6 тысячи человек, живших 600 лет назад 

РИА Новости 1 час назад
ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Останки более 1,6 тысячи средневековых людей обнаружили на месте стройки в польском Кракове, сообщает радиостанция RMF FM.
Находка была обнаружена на улице Страдомской, где идет строительство гостиничного комплекса.
"Во время работ на месте строительства были обнаружены развалины средневековой церкви, монастыря, больницу, а также кладбище, которое возникло, вероятно, в XIV веке. Ученые нашли там более 1,6 тысячи человеческих скелетов", — говорится в сообщении.
Теперь в дело вмешается прокуратура, которая хочет выяснить, были ли допущены нарушения во время выдачи разрешения на строительство.
По данным журналистов, инвестор после обнаружения останков не придал это широкой огласке и перезахоронил часть из них, а часть останков отдали для исследования ученым.
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