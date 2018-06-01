В Кракове нашли останки более 1,6 тысячи человек, живших 600 лет назад 

ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Останки более 1,6 тысячи средневековых людей обнаружили на месте стройки в польском Кракове, сообщает радиостанция RMF FM.
Находка была обнаружена на улице Страдомской, где идет строительство гостиничного комплекса.
"Во время работ на месте строительства были обнаружены развалины средневековой церкви, монастыря, больницу, а также кладбище, которое возникло, вероятно, в XIV веке. Ученые нашли там более 1,6 тысячи человеческих скелетов", — говорится в сообщении.
Теперь в дело вмешается прокуратура, которая хочет выяснить, были ли допущены нарушения во время выдачи разрешения на строительство.
По данным журналистов, инвестор после обнаружения останков не придал это широкой огласке и перезахоронил часть из них, а часть останков отдали для исследования ученым.