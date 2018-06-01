В Японии создали робота с живыми мышцами

Специалисты из Токийского университета изобрели биогибридный робот, который наделен живыми мышцами.

Как сообщает «ФАН», в состав робота входит живая мышечная ткань крысы, каркас из металла и пластика. Сокращению мышц способствует электрический ток. По словам ученых, для имитации движения пальца воспроизвели работу парных мышц, которые, сменяя друг друга, расслабляются и напрягаются.

Однако недостаток искусственного мускула в недолговечности. Уже через неделю он приходит в полную негодность.

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