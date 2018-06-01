Создан первый робот с живыми мышцами

Японии создали первого биогибридного робота на основе каркаса из металла и пластика, а также живой мышечной ткани.

Сотрудники Токийского университета использовали для создания биоробота крысиные мышцы. Собранное ими устройство имитирует движения человеческого пальца.

Робот может перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе почти на 90 градусов. Чтобы сокращались его мышцы, к ним подается электрический ток. Когда один из мускулов сокращается, второй расслабляется, как в реальном человеческом пальце.

Мускулы были собраны из тонких гидрогелевых пластинок, покрытых миобластами крысы. Из этих молодых клеток потом развивается поперечнополосатая мышечная ткань.

Устройство, к сожалению, может работать только в воде, чтобы повысить срок износа мышцы. Срок службы искусственной мышцы пока не превышает одной недели.