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Создан первый робот с живыми мышцами
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Создан первый робот с живыми мышцами 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: СибДепо
В Японии создали первого биогибридного робота на основе каркаса из металла и пластика, а также живой мышечной ткани.
Сотрудники Токийского университета использовали для создания биоробота крысиные мышцы. Собранное ими устройство имитирует движения человеческого пальца.
Робот может перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе почти на 90 градусов. Чтобы сокращались его мышцы, к ним подается электрический ток. Когда один из мускулов сокращается, второй расслабляется, как в реальном человеческом пальце.
Мускулы были собраны из тонких гидрогелевых пластинок, покрытых миобластами крысы. Из этих молодых клеток потом развивается поперечнополосатая мышечная ткань.
Устройство, к сожалению, может работать только в воде, чтобы повысить срок износа мышцы. Срок службы искусственной мышцы пока не превышает одной недели.
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