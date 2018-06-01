Японцы создали робота на основе живой мышечной ткани

Японские ученые создали биогибридного робота с мышцами ткани крысы и каркаса из металла и пластика. Аппарат имитирует движения человеческого пальца.

Устройство обладает способностью поднимать и перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе, передает РИА Новости . Мускулы робота сокращаются, когда на них подается электрический ток.

Материалом для мускулов робота стали тонкие гидрогелевые пластинки, покрытые молодыми мышечными клетками крыс, из которых развивается поперечнополосатая мышечная ткань.

Срок жизни искусственного мускула составляет не больше недели и работать он способен только в воде.