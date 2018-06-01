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В России стартовала «физическая» часть разработки квантового компьютера
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В России стартовала «физическая» часть разработки квантового компьютера
Газета.Ru
2 часа назад
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Газета.Ru
Российские ученые объявили о начале реализации «физического» этапа проекта по созданию многокубитного квантового компьютера, передает
РИА «Новости»
сообщение компании «ВЭБ Инновации».
Новость дополняется.
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