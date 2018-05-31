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Сотрудники МКС продемонстрировали свои футбольные навыки
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Сотрудники МКС продемонстрировали свои футбольные навыки
SPORT24.ru
1 час назад
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Sport24.ru представляет видео «Космический футбол». На международной космической станции командир 55-й международной экспедиции Антон Каплеров превратился в форварда. Бортинженер
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