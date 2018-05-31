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Лучшее за день. 31 мая
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Лучшее за день. 31 мая 

Индикатор 17 минут назад
Фото: Индикатор
Поздно ли пить «Боржоми», где нашли «праматерь» ящериц, кто сменил Зеленого в ИКИ и зачем частицам темной материи электрический заряд? Читайте ночной дайджест, и узнаете.
Объявлены результаты престижной премии Кавли. Кстати, в числе прочих ее получили создатели технологии CRISPR/Cas9.
В Институте космических исследований РАН выбран новый директор. И это не Лев Зеленый.
На ранних этапах существования Вселенной темная материя все-таки могла взаимодействовать с обычной. Это мог позволить только мизерный электрический заряд у частиц темной материи.
Помогает ли минеральная вода при разных заболеваниях? Что нужно делать — ингаляции, ванны, притирания? Поздно ли пить «Боржоми»? Читайте в рубрике «Чем нас лечат».
Найденные несколько лет останки возрастом 240 миллионов лет могут принадлежать «праматери» всех ящериц.
Создан молекулярный конструктор для «волшебной пули» против рака.
Благодаря вулкану Толбачик образуется множество новых минералов. Пока ученые обнаружили лишь 13 из них.
На форму супрамолекулярной структуры может повлиять всего-навсего единичная молекула воды.
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