На Плутоне сделали важное открытие

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Астрономы открыли на Плутоне дюны из метанового песка 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Снимки карликовой планеты, полученные зондом New Horizons в ходе пролета близ Плутона летом 2015 года, проанализировали Мэтт Тефлер (Matt Telfer) и его коллеги из британского Плимутского университета. На них видны широкие равнинные участки, испещренные характерными буграми и линиями, которые астрономы интерпретировали как знакомые нам по Земле песчаные дюны. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Район дюн расположен на границе между обширной, напоминающей «сердечко» из гладкого азотного льда Равниной Спутника и сложенным из водного льда горным кряжем аль-Идриси. Горы вытянулись почти на 400 километров, и складки рельефа ориентированы приблизительно параллельно их хребтам: с них сходят довольно сильные (для Плутона) ветры, скорость которых может достигать 10 м/с, которые и приносят мелкие гранулы замерзшего метана с горных склонов. Общая площадь покрытого ими района составляет около 2000 квадратных километров.
Складки дюн видны в правой нижней части снимка / ©SWRI, JHU, NASA
Авторы статьи провели математическое моделирование, показав, что силы местных ветров вполне достаточно, чтобы удерживать в полете такие метановые песчинки, но вряд ли их хватит на то, чтобы поднять их в полет, особенно при местной чрезвычайно разреженной атмосфере. Поэтому ученые предполагают, что механизм образования дюн на Плутоне должен отличаться от того, как это происходит на Земле. Прежде чем дующие с гор ветры начнут складывать дюны, частицы ледяного метана приносятся к их подножью «муссонами», которые дуют со стороны Равнины Спутника, пока она нагревается Солнцем, и ее льды сублимируются в газовую фазу.
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