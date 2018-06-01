На Плутоне сделали важное открытие

Астрономы открыли на Плутоне дюны из метанового песка

Снимки карликовой планеты, полученные зондом New Horizons в ходе пролета близ Плутона летом 2015 года, проанализировали Мэтт Тефлер (Matt Telfer) и его коллеги из британского Плимутского университета. На них видны широкие равнинные участки, испещренные характерными буграми и линиями, которые астрономы интерпретировали как знакомые нам по Земле песчаные дюны. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Район дюн расположен на границе между обширной, напоминающей «сердечко» из гладкого азотного льда Равниной Спутника и сложенным из водного льда горным кряжем аль-Идриси. Горы вытянулись почти на 400 километров, и складки рельефа ориентированы приблизительно параллельно их хребтам: с них сходят довольно сильные (для Плутона) ветры, скорость которых может достигать 10 м/с, которые и приносят мелкие гранулы замерзшего метана с горных склонов. Общая площадь покрытого ими района составляет около 2000 квадратных километров.

Складки дюн видны в правой нижней части снимка / ©SWRI, JHU, NASA

Авторы статьи провели математическое моделирование, показав, что силы местных ветров вполне достаточно, чтобы удерживать в полете такие метановые песчинки, но вряд ли их хватит на то, чтобы поднять их в полет, особенно при местной чрезвычайно разреженной атмосфере. Поэтому ученые предполагают, что механизм образования дюн на Плутоне должен отличаться от того, как это происходит на Земле. Прежде чем дующие с гор ветры начнут складывать дюны, частицы ледяного метана приносятся к их подножью «муссонами», которые дуют со стороны Равнины Спутника, пока она нагревается Солнцем, и ее льды сублимируются в газовую фазу.