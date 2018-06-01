NASA опустится на дно океанов для поиска внеземной жизни

NASA объявило о новом проекте, в котором ученые собираются совместить космические и океанские исследования, чтобы найти внеземную жизнь. В рамках проекта SUBSEA на борту судна «Наутилус» ученые весь 2018 год будут исследовать дно океана недалеко от Гавайских островов.

Как рассказали ученые, недалеко от побережья Большого Гавайского острова, на глубине более 1000 метров под поверхностью океана проходят теплые вулканические источники. Именно там NASA и хочет искать внеземную жизнь.

Если ничего не выйдет, мы получим ценную информацию, которая поможет в будущем для развития обеих сфер, — объяснили авторы проекта.

Новое исследование было основано на данных, полученных космическими аппаратами, которые исследовали спутники Сатурна и Юпитера. Оказалось, что подо льдами Энцелада и Европы могут находиться жидкие океаны.

На нашей планете такие места называют аналоговой средой. Для исследования ученые выбрали Лоихи — подводный действующий вулкан, расположенный примерно в 30 километрах к юго-востоку от берегов острова Гавайи.

Это место будет аналогом океанских миров нашей Солнечной системы.

Во время изучения шлейфов воды на поверхности Энцелада, ученые поняли, что на таких планетах с большой вероятностью могут зарождаться живые организмы, так как вода, взаимодействующая с породами на морском дне, может произвести химические реакции, обеспечивающие микробный метаболизм.

Для проверки этой гипотезы ученые отправятся на дно земного океана. Ранее подобные исследования уже проводились, но ученые больше занимались изучением мест, где сходились тектонические плиты.

Новый проект нацелен на исследование центра одной плит Лоихи, откуда вытекает расплавленная магма. Вероятно, похожие условия существуют и на спутниках Сатурна и Юпитера.