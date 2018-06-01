Ещё
NASA опустится на дно океанов для поиска внеземной жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Донецкий "Чебурашка" поразил "ответкой" за Мамая
Донецкий "Чебурашка" поразил "ответкой" за Мамая

NASA опустится на дно океанов для поиска внеземной жизни 

Ридус 30 минут назад
Фото: Ридус
NASA объявило о новом проекте, в котором ученые собираются совместить космические и океанские исследования, чтобы найти внеземную жизнь. В рамках проекта SUBSEA на борту судна «Наутилус» ученые весь 2018 год будут исследовать дно океана недалеко от Гавайских островов.
Как рассказали ученые, недалеко от побережья Большого Гавайского острова, на глубине более 1000 метров под поверхностью океана проходят теплые вулканические источники. Именно там NASA и хочет искать внеземную жизнь.
Если ничего не выйдет, мы получим ценную информацию, которая поможет в будущем для развития обеих сфер, — объяснили авторы проекта.
Новое исследование было основано на данных, полученных космическими аппаратами, которые исследовали спутники Сатурна и Юпитера. Оказалось, что подо льдами Энцелада и Европы могут находиться жидкие океаны.
На нашей планете такие места называют аналоговой средой. Для исследования ученые выбрали Лоихи — подводный действующий вулкан, расположенный примерно в 30 километрах к юго-востоку от берегов острова Гавайи.
Это место будет аналогом океанских миров нашей Солнечной системы.
Во время изучения шлейфов воды на поверхности Энцелада, ученые поняли, что на таких планетах с большой вероятностью могут зарождаться живые организмы, так как вода, взаимодействующая с породами на морском дне, может произвести химические реакции, обеспечивающие микробный метаболизм.
Для проверки этой гипотезы ученые отправятся на дно земного океана. Ранее подобные исследования уже проводились, но ученые больше занимались изучением мест, где сходились тектонические плиты.
Новый проект нацелен на исследование центра одной плит Лоихи, откуда вытекает расплавленная магма. Вероятно, похожие условия существуют и на спутниках Сатурна и Юпитера.
Ридус: последние новости
Генетики решили воскресить вымерших белых носорогов Россия хочет успеть к разделу всемирного вертолетного пирога NASA открыло виртуальные 360°-туры по далеким уголкам галактики
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина спросили о пенсионном возрасте269
На Крымском мосту произошло первое ЧП199
Новейший авианосец США испустил пар83
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты13
Болгарию призвали отказаться от России153
Видео
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
03:19
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
Происшествия Катастрофы
03:19
Вышинский отомстил Украине и обратился к Путину
Политика
00:10
Трагедия в Иркутске. Десять детей получили ожоги
Пожары Происшествия
00:55
В Москве откроется более 100 зон отдыха у воды
Новости Москвы Погода
04:21
Болгарию призвали отказаться от России
В мире
08:49
Новейший авианосец США испустил пар
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение