NASA будет учиться искать жизнь на дне океана

Недалеко от побережья Большого Гавайского острова, на глубине более 1000 метров под поверхностью океана пузырятся теплые вулканические источники. Это глубоководное место может многое рассказать о том, как и где нужно искать внеземную жизнь. Поэтому NASA и его партнеры смешивают океанские и космические исследования в рамках проекта SUBSEA. Уроки, извлеченные из этого проекта, будут взаимовыгодными для обеих сфер и помогут в разработке будущих научных миссий по всей Солнечной системе.

Спутник Сатурна Энцелад и спутник Юпитера Европа почти наверняка прячут жидкие океаны и гидротермальную активность под своими ледяными корками. Подобные места на Земле называют аналоговой средой. Цель SUBSEA — источники, которые выходят из вулкана, образующего новый гавайский остров — подводной горы Лоихи. Для проекта это будет аналогом океанских миров нашей Солнечной системы.

Когда миссия «Кассини» на Сатурне обнаружила шлейфы воды, извергающейся из-под ледяной поверхности Энцеллада, характеристики этого шлейфа дали ученым понять, какими могут быть условия на морском дне. Среди них температура, давление и состав, а также возможная гидротермальная активность. Ученые считают, что эти луны — хорошие места для поиска потенциальной жизни, потому что вода, взаимодействующая с породами на морском дне, может произвести химические реакции, обеспечивающие микробный метаболизм.

Лоихи — особенно хорошее место для проверки прогнозов о гидротермальных системах морского дна и их способности поддерживать жизнь. Предыдущие исследования были сосредоточены больше на местах, где сходились тектонические плиты, но в случае с горой Лоихи из центра одной из плит вытекает расплавленная магма. Это тип вулканической активности, который, по мнению ученых, может встретиться на Европе и Энцеладе.

В ходе экспедиции SUBSEA, которая продлится весь 2018 году на борту судна «Наутилус», ученые NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований и различных учебных заведений будут изучать условия существования жизни в пределах морских источников Лоихи. Полученные в ходе миссии знания углубят наше понимание диапазона условий, в которых могли бы существовать формы жизни на других планетах.