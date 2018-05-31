Исследователь призвал обеспечить расовое, гендерное и возрастное равенство ученых в СМИ

Согласно исследованию, проведенному южноафриканским ученым Мариной Жубер из Стелленбосского университета, наиболее известными в обществе оказываются пожилые ученые мужского пола. Эксперт пришла к заключению, что необходимо восстановить расовый, гендерный и возрастной баланс в науке, и предложила варианты взаимодействия для ученых и представителей СМИ. Работу автора разместил портал The Conversation.

Упоминаемость в СМИ формирует узнаваемость ученых в обществе. Это привлекает деньги спонсоров на новые исследовательские проекты, увеличивает количество студентов, стремящихся попасть на обучение к известному специалисту, повышает цитируемость автора в академической литературе и даже может помочь попасть в политику.

Эксперт называет посредниками между наукой и обществом научных журналистов и менеджеров по коммуникациям. Формирование узнаваемости ученых во многом зависит от того, кого они выберут в качестве спикера для своей статьи. Опрос, проведенный в Швейцарии , показал, что представители масс-медиа чаще предпочитают брать интервью у пожилых ученых мужского пола.

Согласно исследованию, опубликованному в 2017 г. в журнале South African Journal of Science, в ЮАР 80% ученых, имена которых известны в обществе, — белые люди, хотя их общее число в научном мире страны составляет всего 8%. При этом 63% из группы публичных, узнаваемых исследователей составляют мужчины и только 8% — чернокожие женщины.

Журналистам, которым часто приходится работать в жестких рамках дедлайна, оказывается проще взять интервью у признанного эксперта или руководителя проекта, а не искать новые контакты. Такой подход лишает шансов молодых ученых заслужить признание в качестве достойных цитирования специалистов. Женщинам также сложнее добиться узнаваемости в научном мире.

Марина Жубер считает, что переломить сложившуюся ситуацию возможно. В частности, журналистам следует разнообразить пул экспертов и искать новые лица. Но сами представители СМИ по-разному оценивают свою роль в продвижении новых ученых в обществе.

"Журналист во мне хочет писать обо всем самом значимом и заслуживающем доверия в науке, независимо от того, кто занимался исследованием, — говорит Эльсабе Бритс, научный журналист южноафриканского портала Netwerk24. — Не моя задача бороться за права женщин в науке, но в элите науки есть женщины-ученые, которые осуществляют невероятные исследования, и они представлены в СМИ".

Другого мнения придерживается журналист-фрилансер Муньярадзи Макони: «Я стараюсь брать интервью, по крайней мере, у одной женщины-ученого для каждой статьи, которую пишу».

Университетам и научно-исследовательским организациям, по мнению Жубер, необходимо научить ученых из менее публичных категорий — молодых, чернокожих и женщин — навыкам общения со СМИ, внушив им уверенность в своих силах. Они должны активнее продвигать неизвестных, но перспективных исследователей, освещая их работы в пресс-релизах, внося их имена в реестры экспертов.

Ученые должны осознать значимость собственной узнаваемости в обществе, находить время для общения с журналистами и учиться доступным языком рассказывать о своих исследованиях и их значимости для общества. Росту публичной узнаваемости помогает и участие в научно-популярных мероприятиях, а также в социальных сетях.

Марина Жубер провела опрос среди научных журналистов, попросив их назвать 10 ученых из ЮАР, которых они считают самыми значимыми в общественной жизни страны. Респонденты отметили 211 человек, что составляет менее 1% из 25,3 тыс. научных работников страны. Проанализировав личностные характеристики самых упоминаемых из них, она выделила несколько общих черт, которые, по ее мнению, помогли им завоевать популярность и узнаваемость в обществе. Все лидеры опроса высоко ценят значение общественного мнения, с удовольствием пропагандируют свои научные работы среди населения и всегда открыты для общения с журналистами.

"Теперь, когда у нас много чернокожих ученых, они должны становиться публичными. Нам нужно демонстрировать науку в тех сообществах, где люди едва ли встречают ученых, чтобы молодежь могла осознать перспективы научной карьеры", — заявила известный в ЮАР палеобиолог, профессор Кейптаунского университета Анусуйя Чинсами-Туран.

Материал предоставлен проектом "+1".