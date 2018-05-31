Далекая нейтронная звезда поможет разгадать тайну сверхновой

Порой чудеса Вселенной похожи на туманность Муравей: гигантские радужные узоры, расплескавшиеся по просторам пустоты. Но зачастую они не так заметны — подобно одинокой нейтронной звезде, обнаруженной примерно в 200 тысячах световых лет от Земли.

Она находится среди остатков сверхновой и является первой подобной звездой, обнаруженной за пределами Млечного Пути. Объект обладает некоторыми странными свойствами, которые астрономы пытаются разгадать.

Нейтронные звезды необычны уже по своей природе. Вот как их описывает NASA

«Когда ядро массивной звезды проходит стадию гравитационного коллапса в конце жизни, протоны и электроны буквально скручиваются вместе, оставляя за собой одно из наиболее удивительных чудес в природе — нейтронную звезду. Нейтронные звезды сжимают размеры примерно от 1,3 до 2,5 солнечной массы в сферы размером с город и диаметром около 20 километров. Материя сжимается так плотно, что ее кусочек размером с сахарный кубик весил бы около одного миллиарда тонн — примерно столько весит гора Эверест».

Нейтронная звезда 1E 0102.2-7219 посреди остатков сверхновой в рентгеновском спектре / NASA

Такая нейтронная звезда, найденная среди остатков сверхновой и получившая название 1E 0102.2-7219, уникальна тем, что у нее нет звезды-компаньона (которые считаются типичными для нейтронных звезд) и магнитного поля.

Несмотря на то что сверхновая взорвалась уже достаточно давно, взрывная волна (состоящая из рентгеновского излучения) до сих пор расширяется, оставляя за собой небольшое кольцо газа. А в середине всего этого беспорядка — нейтронная звезда, самостоятельно испускающая рентгеновские сигналы. Пока что астрономы обнаружили только десять таких нейтронных звезд.

Еще больше вопросов вызывает ее расположение. Звезда находится не точно в середине кругов, создаваемых газом и взрывными волнами. Это ставит перед учеными еще один вопрос: что же ее так сместило? Будем надеяться, что вскоре исследователи расскажут нам больше об этом межзвездном отшельнике и его таинственном прошлом.