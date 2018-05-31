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Далекая нейтронная звезда поможет разгадать тайну сверхновой
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Далекая нейтронная звезда поможет разгадать тайну сверхновой 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Порой чудеса Вселенной похожи на туманность Муравей: гигантские радужные узоры, расплескавшиеся по просторам пустоты. Но зачастую они не так заметны — подобно одинокой нейтронной звезде, обнаруженной примерно в 200 тысячах световых лет от Земли.
Она находится среди остатков сверхновой и является первой подобной звездой, обнаруженной за пределами Млечного Пути. Объект обладает некоторыми странными свойствами, которые астрономы пытаются разгадать.
Нейтронные звезды необычны уже по своей природе. Вот как их описывает NASA:
«Когда ядро массивной звезды проходит стадию гравитационного коллапса в конце жизни, протоны и электроны буквально скручиваются вместе, оставляя за собой одно из наиболее удивительных чудес в природе — нейтронную звезду. Нейтронные звезды сжимают размеры примерно от 1,3 до 2,5 солнечной массы в сферы размером с город и диаметром около 20 километров. Материя сжимается так плотно, что ее кусочек размером с сахарный кубик весил бы около одного миллиарда тонн — примерно столько весит гора Эверест».
Нейтронная звезда 1E 0102.2-7219 посреди остатков сверхновой в рентгеновском спектре / NASA
Такая нейтронная звезда, найденная среди остатков сверхновой и получившая название 1E 0102.2-7219, уникальна тем, что у нее нет звезды-компаньона (которые считаются типичными для нейтронных звезд) и магнитного поля.
Несмотря на то что сверхновая взорвалась уже достаточно давно, взрывная волна (состоящая из рентгеновского излучения) до сих пор расширяется, оставляя за собой небольшое кольцо газа. А в середине всего этого беспорядка — нейтронная звезда, самостоятельно испускающая рентгеновские сигналы. Пока что астрономы обнаружили только десять таких нейтронных звезд.
Еще больше вопросов вызывает ее расположение. Звезда находится не точно в середине кругов, создаваемых газом и взрывными волнами. Это ставит перед учеными еще один вопрос: что же ее так сместило? Будем надеяться, что вскоре исследователи расскажут нам больше об этом межзвездном отшельнике и его таинственном прошлом.
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