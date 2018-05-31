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Найден древнейший родственник змей и ящериц
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Найден древнейший родственник змей и ящериц 

Популярная механика 51 минуту назад
Фото: Популярная механика
Ящерицы и змеи, а также менее известные амфисбены составляют отряд чешуйчатых (один из четырех отрядов класса пресмыкающихся), включающий сегодня около 10 000 различных видов. Однако от кого они все происходят? Ученые, похоже, сумели определить древнейшего представителя данного отряда, изучив окаменелые остатки животного, жившего 240 миллионов лет назад.
Исследователи обнаружили окаменелости такого возраста в Доломитовых Альпах — горном массиве в Восточных Альпах, — расположенных в северо-восточной части Италии. Находка была сделана еще в начале 2000-х годов: окаменелости принадлежали рептилии, похожей на ящерицу, которую ученые назвали Megachirella wachtleri. При этом, однако, специалисты не могли точно сказать, какое место она занимает в отряде чешуйчатых и относится ли к нему вообще.
Теперь же международная группа решила давнюю загадку. Для этого, в частности, понадобились ранее недоступные технологии — специалисты изучили остатки при помощи микрокомпьютерной томографии и создали 3D-модель анатомии животного с высоким разрешением.
Благодаря этому специалисты раскрыли ранее неизвестные физиологические особенности животного, включая нижнюю часть туловища. Эти данные о Megachirella wachtleri, а также анализ более полного массива данных о рептилиях, позволил ученым отнести животное к отряду чешуйчатых. Таким образом, учитывая, что окаменелостям около 240 миллионов лет, Megachirella wachtleri можно считать древнейшим известным представителем данного отряда. Ранее предполагалось, что первые чешуйчатые жили на 75 млн лет позже.
Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Nature, кратко о ней сообщает портал New Atlas.
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