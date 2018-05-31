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Подсчитаны расходы на создание ракеты-носителя «Союз-5»
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Озвучена стоимость создания ракеты-носителя «Союз-5» 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стоимость создания комплекса с ракетой-носителем среднего класса «Союз-5» составит 61 млрд 198 млн рублей, следует из данных плана-графика закупок госкорпорации «Роскосмос» на 2018-2020 годы.
Как следует из документа, в 2018 году на создание комплекса будет выделено 2,19 млрд рублей, в 2019 году — 4,01 млрд рублей, в 2020 году — 7,58 млрд рублей, в последующие годы — 47,4 млрд рублей, — передает ТАСС.
Основным разработчиком ракеты назначена РКК «Энергия». В июле 2017 года сообщалось, что Роскосмос собирается приступить к проектированию новой сверхтяжелой ракеты. 1 февраля 2018-го Роскосмос назвал сроки создания эскиза стартового комплекса сверхтяжелой ракеты.
Напомним, в марте сообщалось, что Роскосмос планирует потратить 1 млрд 613 млн рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты.
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