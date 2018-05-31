Российские учёные разработали онлайн-систему управления сельхозтехникой

Отечественные учёные разработали инновационную систему, которая позволит сельскохозяйственной технике работать в автономном режиме, сообщает «Русская планета».

Платформа представляет собой аппарат, который может в автоматическом режиме подключиться к тракторам, комбайнам и другим видам аграрной техники.

Система работает от нейронной сети, которая модифицирована для нужд аграриев. Цифровизация сельского хозяйства, по мнению экспертов, позволит оптимизировать процессы уборки урожая и сделает проведение работ в полях более эффективным и безопасным. Сервис позволит крестьянам дистанционно выгружать собранный урожай.

В продажу система может поступить уже в 2018 году.