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Российские учёные разработали онлайн-систему управления сельхозтехникой
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

Российские учёные разработали онлайн-систему управления сельхозтехникой 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные учёные разработали инновационную систему, которая позволит сельскохозяйственной технике работать в автономном режиме, сообщает «Русская планета».
Платформа представляет собой аппарат, который может в автоматическом режиме подключиться к тракторам, комбайнам и другим видам аграрной техники.
Система работает от нейронной сети, которая модифицирована для нужд аграриев. Цифровизация сельского хозяйства, по мнению экспертов, позволит оптимизировать процессы уборки урожая и сделает проведение работ в полях более эффективным и безопасным. Сервис позволит крестьянам дистанционно выгружать собранный урожай.
В продажу система может поступить уже в 2018 году.
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