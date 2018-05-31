Найден разграбленный викингами форт пиктов

Ученые из Университета Абердина ( Великобритания ) обнаружили остатки одного из крупнейших городов пиктов, который был разграблен и сожжен в X веке во время нашествия викингов.

Форт, подвегршийся атаке викингов, находится рядом с городом Бургхед на побережье. Раскопки начались в 2015 году. Примечательно, что ученые использовали описание, сделанное в 1893 году археологом Хью Юнгом. Многое из того, что увидел он, не сохранилось.

Однако удалось найти остатки бревенчатой стены со следами пожара. Радиоуглеродный анализ подтвердил возраст — находка датирована X веком. Также найдены артефакты и кости животных. Большинство из них оказалось мусором, который пикты выбрасывали в яму. Но ученые довольны и этим — изучение «отходов» поможет понять, как жил этот народ.

"Пикты оказали огромное влияние на северную Шотландию, но у них не было письменности, и они не оставили записей о своей жизни, — говорит руководитель раскопок доктор Гордон Нобл. — Наша работа позволит найти ответы на многие вопросы. Например, мы уже имеем представление о том, чем они питались. Надеемся получить и другую ранее неизвестную информацию о пиктах".

По его словам, за два года раскопок были найдены украшения, монеты, бронзовые кольца, заколки для волос и одежды и многое другое.