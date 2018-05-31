Инопланетные микробы, загадочный спутник Юпитера и поиск внеземной жизни

Крошечный мир Европа, один из 69 спутников Юпитера, вряд ли покажется гостеприимным для существования жизни.

Температура, невообразимо низкая, составляет 156 градусов ниже нуля по Цельсию на экваторе, — 187 и ниже на полюсах.

Атмосфера, хотя и в основном состоящая из кислорода, является тонкой, слишком тонкой, чтобы дышать.

Фотосинтез невозможен.

Но это поверхность.

Под поверхностью находится второй мир, огромный океан воды, большее, чем все океаны Земли вместе взятые.

Ученые давно задаются вопросом, плавает ли в этой воде кто-то.

«Европа, — говорит Синтия Филлипс из Лаборатории реактивного движения в Пасадене, — является самым интересным и важным местом в солнечной системе для нас».

И обнаружение жизни в этом океане, говорит она, «станет одним из самых больших открытий всех времен».

Инопланетные дельфины или киты под вопросом. Источники энергии на Европе, слабые по сравнению с Землей, «вероятно, не смогут поддерживать макроскопическую жизнь», — говорит Филлипс.

«Мне бы понравилось, если мы обнаружили там китов или гигантских кальмаров, но это маловероятно». Если там есть, что-то живое, вероятно, оно является микробным, аналогом бактерий на Земле. «Простейшая жизнь», — говорит Филлипс.

Роботизированный зонд Europa Clipper, с миссией по изучению выбросов водяного пара, будет запущен NASA в 2020-х годах.

Его цель: предполагаемые шлейфы водяного пара, вытесненные океаном и дрейфующие над поверхностью. Если плюмы существуют, Clipper сможет протестировать содержимое.

Не ожидайте ничего большого. «Мы не думаем, что рыба попадет в космический корабль, — говорит Филлипс. Даже микробы слишком тяжелые: „Они будут разрушены процессом выброса. Очень маловероятно, что мы найдем того, который не пострадал “.

Вместо этого ученые будут анализировать туман в поисках биосигналов — показателей жизни. „Если мы найдем углерод, это основа биологического материала здесь, на Земле“, — говорит Филлипс.

Предлагаемая последующая миссия NASA — Europa Lander — узнает больше.

Если микробы обнаружатся в океане Европы, будет навсегда разрушено понятие о том, что жизнь во Вселенной редко встречается.

»Если будет доказано, что жизнь смогла зародиться дважды в нашей собственной причудливой солнечной системе, — говорит Филлипс, — это означает, что жизнь распространена повсеместно».