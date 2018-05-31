Создание космического комплекса «Луна-Ресурс» обойдется в 5,3 млрд рублей

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Стоимость создания комплекса с космическими аппаратами для исследований Луны (проект «Луна— Ресурс») составит 5,3 мрлд рублей, следует из плана-графика закупок госкорпорации «Роскосмос» на 2018-2020 годы, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно документу, предполагается выделить 5,34 млрд рублей на создание комплекса с космическими аппаратами для проведения контактных исследований поверхности Луны в околополярной области, исследования взаимодействия факторов межпланетной среды с поверхностью Луны (ОКР «Луна-Ресурс-1»).

Ранее на сайте госзакупок сообщалось, что создание орбитальной станции «Луна-Ресурс» обойдется бюджету России почти в 2 млрд рублей, а создать ее должны к 2020 году. Сроки изготовления комплекса: 1 мая 2017 года — 29 февраля 2020 года. Масса аппарата, по требованию заказчика, не должна превышать 2200 кг.

Согласно документам, в 2017-2019 годах должны быть проведены автономные испытания комплекса и корректировка рабочей документации, в 2019-2023 годах — изготовлено и испытано летное изделие, проведены подготовка запуска и летные испытания, выполнена программа научных исследований.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию «Луна-25», в 2021 году — орбитальный аппарат «Луна-26», а в 2022 году — посадочную станцию «Луна-27». Предполагается, что аппарат «Луна-26» ("Луна-Ресурс") будет примерно год работать на круговой полярной орбите высотой 200 км. Он будет собирать информацию с посадочной станции, также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны.