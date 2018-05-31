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Ученые создали робота из золота
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Ученые создали робота из золота 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Группа исследователей разработала медицинского наноробота для обезвреживания вредных бактерий и токсинов внутри организма человека, сообщил сайт phys.org. Роботом управляют с помощью ультразвука.
Ученые из Калифорнийского университета в  Сан-Диего
использовали золотую нанопроволку, которую покрыли мембраной на основе тромбоцитов и эритроцитов. Робот перемещается внутри тела без топлива. Ученые научились управлять им с помощью ультразвука, он плывет в обратном направлении от источника звука.
Основная задача роботов — борьба с бактериями и выделяемыми ими токсинами. Так, ожидается, что с помощью новой разработки можно будет лечить золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Разработка будет полезна для победы и над другими бактериями.
Нанороботы приблизительно в 25 раз тоньше человеческого волоса. Они могут перемещаться со скоростью до 35 микрометров в секунду внутри кровеносной системы.
В ходе испытаний нанороботов использовали кровь, зараженную Staphylococcus aureus. Уже через пять минут эти образцы крови имели в три раза меньше бактерий и токсинов, по сравнению с контрольной группой образцов.
В США разработали нанороботов, которые выполняют функцию курьеров по доставке молекул в организме. Уникальные микророботы состоят из одноцепочной молекулы ДНК — 53 нуклеотидов. Благодаря «ножкам» и встроенным инструментам они способны передвигаться и выполнять поставленные задачи.
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