В Институте космических исследований РАН выбран новый директор

Новым директором Института космических исследований РАН стал заведующий отделом физики космической плазмы Анатолий Петрукович. Об этом сообщается на сайте института.

В выборах участвовали два кандидата, предложенные прежним директором института академиком Львом Зеленым : кроме Анатолия Петруковича на пост главы ИКИ претендовал профессор РАН Александр Лутовинов . За него проголосовали 43,5% сотрудников института, за Петруковича же — 56,5%. Сам Зеленый в выборах не участвовал.

"Считать избранным на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) кандидата — Петруковича Анатолия Алексеевича как получившего более половины голосов работников, принявших участие в голосовании", — говорится в сообщении на сайте института.