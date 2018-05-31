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В Институте космических исследований РАН выбран новый директор
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В Институте космических исследований РАН выбран новый директор 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новым директором Института космических исследований РАН стал заведующий отделом физики космической плазмы Анатолий Петрукович. Об этом сообщается на сайте института.
В выборах участвовали два кандидата, предложенные прежним директором института академиком Львом Зеленым: кроме Анатолия Петруковича на пост главы ИКИ претендовал профессор РАН Александр Лутовинов. За него проголосовали 43,5% сотрудников института, за Петруковича же — 56,5%. Сам Зеленый в выборах не участвовал.
"Считать избранным на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) кандидата — Петруковича Анатолия Алексеевича как получившего более половины голосов работников, принявших участие в голосовании", — говорится в сообщении на сайте института.
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