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На Камчатке найдены неизвестные минералы с уникальными свойствами
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На Камчатке найдены неизвестные минералы с уникальными свойствами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На Камчатке ученые из МГУ обнаружили на склонах вулкана Толбачик 13 ранее неизвестных науке минералов. Отчет об исследовании опубликован в журнале Mineralogical Magazine, а коротко о нем сообщила Российская академия наук.
Минералы были обнаружены в окрестностях расселин, через которые наружу выходят вулканические газы. Так, геологи открыли цезиодимит и криптохальцит — первые минералы на базе соединений цезия и меди, а также калия и меди. Кроме того, в расселинах кратера были найдены новые соединения мышьяка, обладающие оптическими свойствами.
"Уникальность и научное значение Толбачика заключаются не только в его необычной геохимии, но и в том, что процессы минералогенеза здесь можно наблюдать «вживую», получая уникальную, нигде более не доступную информацию о вулканогенном рудообразовании, — говорит академик РАН и декан геологического факультета МГУ Дмитрий Пущаровский. — В течение последних двух лет именно здесь нами открыто 13 новых минералов".
По его словам, минералогия продолжает оставаться живой и очень востребованной наукой. Работы по открытию минералов расширяют представления о составе, строении и эволюции нашей планеты. По оценкам ученых, на Земле насчитывается около пяти тысяч минералов, и еще полторы тысячи ожидают открытия в глубинах недр.
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