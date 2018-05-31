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Ученые из НАСА не понимают, что происходит с Антарктидой
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Ученые из НАСА не понимают, что происходит с Антарктидой 

Don't Panic 29 минут назад
Фото: Don't Panic
Ледяной щит Антарктиды скрывает под собой множество тайн. Со времен первой экспедиции об этом материке слагали небылицы всех мастей — да и сейчас ученые зачастую просто не понимают, что на самом деле там происходит.
Сравнительно недавно от Антарктиды откололся айсберг весом в миллиард тонн и размером в четыре Лондона.
Исследователи полагают, что аналогичные глыбы льда будут появляться в океане все чаще и в какой-то момент начнут добираться до прибрежных городов, что приведет к весьма печальным последствиям.
Специалисты НАСА обнаружили на территории Антарктиды подлёдные вулканы — это реально климатическая бомба, взрыв которой спровоцирует такой потоп, что никакой Ноев ковчег человечеству уже не поможет.
Кое-кто из ученого сообщества полагает, что полумифическая Атлантида не затонула, а покрылась льдом во время Ледникового периода и теперь мы знаем этот материк как Антарктиду. Так ли это на самом деле пока не понятно — континент остается в принципе самым не изученным в мире.
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