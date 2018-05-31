Ученые из НАСА не понимают, что происходит с Антарктидой

Ледяной щит Антарктиды скрывает под собой множество тайн. Со времен первой экспедиции об этом материке слагали небылицы всех мастей — да и сейчас ученые зачастую просто не понимают, что на самом деле там происходит.

Сравнительно недавно от Антарктиды откололся айсберг весом в миллиард тонн и размером в четыре Лондона.

Исследователи полагают, что аналогичные глыбы льда будут появляться в океане все чаще и в какой-то момент начнут добираться до прибрежных городов, что приведет к весьма печальным последствиям.

Специалисты НАСА обнаружили на территории Антарктиды подлёдные вулканы — это реально климатическая бомба, взрыв которой спровоцирует такой потоп, что никакой Ноев ковчег человечеству уже не поможет.