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Психологи выяснили, о чем люди жалеют чаще всего
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Психологи выяснили, о чем люди жалеют чаще всего 

Свободная пресса 55 минут назад
Стало известно, о чем жалеет большинство людей. Ученые провели масштабный опрос, в котором были задействованы сотни респондентов. Участникам опроса пришлось поразмышлять над такими понятиями как «идеальный я» и «я морального долга». Разница между этими категориями была озвучена перед опросом.
Выяснилось, что подавляющее число респондентов (76%) сожалели об «идеальном я», к которому они так и не смогли прийти в результате жизни. А вот о несоответствии требованиям окружающих людей, которое ученые назвали «я морального долга», не переживал почти никто из респондентов.
«Взгляд на «идеального я» расплывчат. К тому же «идеального я» трудно достигнуть, в то время как «я морального долга» благодаря следованию правилам реализуется намного проще», — цитирует мнение руководителя опроса, психолога Томаса Гиловича Vladtime.ru.
Ученые пришли к выводу, что приблизиться к «идеальному я», а значит меньше сожалеть о нем, поможет вдохновение и отсутствие зацикленности на общественном мнении.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что шведские ученые из Каролинского института выяснили, почему некоторые люди не могут контролировать свои эмоции в повседневной жизни. Научные сотрудники пришли к выводу, что у людей, отмечающих проблемы с контролем над эмоциями, объем орбифронтальной коры нижней лобной доли мозга уменьшен. Также имеет место следующая зависимость: чем меньше объем коры, тем более значительны проблемы людей в эмоциональной сфере.
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