Объявлены обладатели премии Кавли

Премия Кавли вручается за выдающиеся достижения в астрофизике, нанотехнологиях и неврологии. В этом году премию в области астрономии получила Евине ван Дисхук из Голландии за работу по исследованию химических и физических процессов в межзвездном пространстве. Приз в области нанотехнологий получила международная команда ученых, разработавшая методику редактирования ДНК CRISPR/Cas9 — Эммануэль Шарпантье (Франция), Дженифер Дудна (США) и Виргиниюс Шикшнис (Литва). Премия Кавли в области неврологии досталась команде, открывшей молекулярные и нейронные механизмы слуха — Джеймсу Хадспету (США), Роберту Феттиплейсу (Великобритания) и Кристин Пети (Франция).

Исследования Евине ван Дисхук помогли понять, как в процессе звездообразования формируются молекулы, необходимые для появления жизни. Кроме того, она открыла важные структуры в составе газо-пылевых колец, окружающих молодец звезды — место рождения планет и комет.

Разработка CRISPR/Cas9 позволила сделать гигантский прорыв в области биологии, медицины и сельского хозяйства. Методика позволяет распознавать определенные области генома и редактировать их.

Группа ученых, получивших приз по неврологии, показала, каким именно образом во внутреннем ухе звуковая волна преобразуется в электрический сигнал, который затем поступает в мозг. Более того, ученые выяснили, какие конкретно клетки чувствительны к определенным частотам и как предотвратить и диагностировать глухоту.

Премия Кавли была учреждена в 2007 году норвежским меценатом Фредом Кавли. С тех пор премия вручается один раз в два года. Кроме него соучредителями премии стали Норвежская академия наук и Министерство образования и науки Норвегии . Церемония награждения, как правило, в сентябре в Осло. Победители получают медаль, свиток и денежный приз в размере одного миллиона долларов.

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